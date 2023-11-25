Почему у некоторых людей старость начинается с 39 лет. Ученые рассказали, как сдвинуть эту точку

Виталий

Интересы - состояние нестабильное, они могут меняться в зависимости от глубины познания и доступностью в пользовании. Жизнь - вообще интересная штука. Работа - это одна часть. Хотя моя трудовая деятельность не разу не была не интересной: люди, задачи, твои способности - это ведь супер. По молодости приходилось много ездить. Весь Союз увидел живьём. Перечислять не буду, но был везде. Повезло. И самое интересное - везде люди были замечательные. Так что я, наверное, ещё молодой. Интерес присутствует. На следующий год снова начну ездить уже как турист. Всё-таки пенсионер и работать не хочу, выше этого.