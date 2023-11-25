Большинство людей, особенно молодых, думают, что старость начинается тогда, когда приходит пенсия. Ученые так не думают: они нашли ответ и назвали точный возраст, начиная с которого организм начинает необратимо стареть.
Почему у некоторых людей старость начинается с 39 лет. Ученые рассказали, как сдвинуть эту точку
Комментарии
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Виталий
Интересы - состояние нестабильное, они могут меняться в зависимости от глубины познания и доступностью в пользовании. Жизнь - вообще интересная штука. Работа - это одна часть. Хотя моя трудовая деятельность не разу не была не интересной: люди, задачи, твои способности - это ведь супер. По молодости приходилось много ездить. Весь Союз увидел живьём. Перечислять не буду, но был везде. Повезло. И самое интересное - везде люди были замечательные. Так что я, наверное, ещё молодой. Интерес присутствует. На следующий год снова начну ездить уже как турист. Всё-таки пенсионер и работать не хочу, выше этого.
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12 час.
Леонид Руси
Вы Близнецы, третье воплощение... Близнецы живут в Каузальном мире, т.е. большая любовь к приключениям. А в загробном мире мы бываем всякую ночь... когда засыпаем... Слышали такую формулу... Сон... это маленькая смерть... Наш дух вылитает и встречающий транспортирует наш дух на одну из планет солнечной системы. А рождённые в год петуха... это значит в год Козерога... Это самый совершенный знак зодиака... 10 - го воплощения. Кстати, дух и душа, у Близнецов и Козерога, одинаковые...
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9 час.
Виталий
Интересный взгляд, несколько неожиданный. На эту тему, честно говоря, у меня разговоров ранее не было. Спасибо! Удачи!
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7 час.
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