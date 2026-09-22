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Царьград

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Замглавы МИД Руденко анонсировал инициативы БРИКС при Китае

Замглавы МИД Руденко анонсировал инициативы БРИКС при Китае

Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Китай, председательствуя в БРИКС, уделит особое внимание запуску финансово-экономических инициатив, включая создание защитной инфраструктуры и инвестиционной платформы.

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