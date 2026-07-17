17 и 18 июля в храме станицы Филоновской пройдут праздничные богослужения 🙏🙏🙏 18 июля — обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского, которого называют Игуменом земли Русской.
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17 и 18 июля в храме станицы Филоновской пройдут праздничные богослужения 🙏🙏🙏 18 июля — обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского, которого называют Игуменом земли Русской.
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