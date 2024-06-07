Физик Ковальчук: Владимир Путин восстановил ядерный потенциал России

Российское ядерное оружие способно превратить в радиоактивный пепел такое государство, как США, однако именно Соединенные Штаты стали первой и единственной в мире страной, использовавшей этот вид вооружения против людей.
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