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Физик Ковальчук: Владимир Путин восстановил ядерный потенциал России

Физик Ковальчук: Владимир Путин восстановил ядерный потенциал России

Российское ядерное оружие способно превратить в радиоактивный пепел такое государство, как США, однако именно Соединенные Штаты стали первой и единственной в мире страной, использовавшей этот вид вооружения против людей.

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