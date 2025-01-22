Бывший разведчик Риттер: слова Трампа о расходах говорят о скором разрыве с НАТО

Страны альянса должны поднять планку оборонных расходов Требование президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поднять планку оборонных расходов для членов НАТО до 5% ВВП говорит о скором разрыве США с альянсом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии