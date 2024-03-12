Уральский федеральный университет попал в тройку лучших ВУЗов России. Университет продолжает лидировать среди российских ВУЗов по объёму приёма.
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Уральский федеральный университет попал в тройку лучших ВУЗов России. Университет продолжает лидировать среди российских ВУЗов по объёму приёма.
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