Электронную доску почета Татарстана запустят в начале августа

Жители Татарстана в начале августа смогут увидеть электронную доску почета республики. Проект был учрежден Раисом РТ Рустамом Миннихановым в мае 2026 года и призван отметить профессиональные достижения жителей региона.
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