Гатиятулин: «Понимаем эмоции болельщиков и склоняемся к изменению рисунка игры»

Фото: ak-bars.ru Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Без гимна не вый...
- «Без гимна не вый...
- «Без гимна не вый...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым