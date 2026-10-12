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Татар-информ

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Гатиятулин: «Понимаем эмоции болельщиков и склоняемся к изменению рисунка игры»

Гатиятулин: «Понимаем эмоции болельщиков и склоняемся к изменению рисунка игры»

Фото: ak-bars.ru Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3).

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