В Сириусе приступили к созданию центра подготовки сборных России по футболу

Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил, что работа по созданию центра подготовки сборных России по футболу на федеральной территории Сириус уже ведется, конкретные шаги в этом направлении будут предприниматься с 2024 года.
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