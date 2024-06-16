Денисов отстранен от футбола на год условно за неправомерное участие игрока молодежной команды «Торпедо», которую он тренирует

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита», ныне являющийся тренером команды академии московского «Торпедо» отстранен от футбольной деятельности на год условно, сообщает официальный сайт Московской федерации футбола (МФФ).
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