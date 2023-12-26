Что по яйцам: ФАС России возбудила четыре дела по росту цен

В отношении производителей из Краснодарского края таких производств не ведется. У Кемеровского УФАС России возникли вопросы к ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» - предприятия входят в состав одной группы лиц, которая доминирует на региональном рынке.