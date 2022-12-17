Кубок Первого канала. Россия сыграет с Казахстаном

В Москве продолжается Кубок Первого канала. Сборная России проведет первый матч на турнире.  Кубок Первого канала Россия – Казахстан – 14:30  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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