Захарова: во Франции так и не смогли объяснить, что произошло с Дуровым

Наиболее "трагикомичным" в ситуации с задержанием во Франции основателя Telegram Павла Дурова стало то, что даже сами французские власти не могут объяснить населению и мировому сообществу, что именно произошло.
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