В Новокузнецке начали ремонт на улице Кирова

В Новокузнецке продолжили ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».В своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов сообщил, что 21 июня начали ремонтировать покрытие проезжей части на улице Кирова - от кольца Дома Быта до пересечения с улицей Курако.