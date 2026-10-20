РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил двух жительниц Запорожской области Наталью Целуйко и Муиру Здор к 16 и 8 годам колонии по делу о подготовке теракта против полицейских региона по заданию разведки Украины.