РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил двух жительниц Запорожской области Наталью Целуйко и Муиру Здор к 16 и 8 годам колонии по делу о подготовке теракта против полицейских региона по заданию разведки Украины.
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