Хорошее состояние экосистемы привлекает в Москву редких птиц и животных

Возвращение редких животных и птиц в Москву говорит о здоровье экосистемы города. Такие мнение высказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
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