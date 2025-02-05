Система «Keden»: какие изменения ждут жителей Мангистау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в рамках продолжения работ по поэтапному внедрению таможенной информационной системы «Keden» вводится в эксплуатацию функционал по оказанию следующих государственных услуг в сфере таможенного дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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