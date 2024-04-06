Геннадий Орлов: «Зениту» надо уже отпустить Вендела летом — зачем насильно держать? Он всем своим видом дает понять, что хочет уйти»

«Я считаю, что Вендела надо уже отпустить летом. Он всем своим видом дает понять, что хочет уйти. Как профессионал Вендел возвращается и играет, но насильно-то зачем его держать? Раз хочет уйти, нужно продать его выгодно, пока цена есть.