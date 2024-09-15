Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Aнатолий Райков

Может хватит с ними сюсюкаться?Кто не знает но стоит сказать.У России имеется на орбите тяжёлая платформа,с ядерным двигателем,по уборке космического мусора под названием ЗЕВС.Может этой платформой собрать их спутники в кучу и отправить их все в дальний космос,или их все столкнуть вниз с орбиты.ПОСЕЙДОНЫ похоже уже пройденный этап,да экологию нарушать на земле не стоит.