Холодная зима и случайные события могут спасти цены на нефть

Цены на нефть ушли ниже 78 и 76 долларов за баррель Brent и WTI На завершившейся торговой недели фьючерсы на нефть находились под давлением со стороны высказываний американского лидера Джо Байдена о распечатывание нефтяных запасов стран-потребителей и вводящихся локдаунов, к примеру в Чехии с 22Нефть и зима Прокопец АнтонЦены на нефть ушли ниже 78 и 76 долларов за баррель Brent и WTI На завершившейся торговой недели фьючерсы на нефть находились под давлением со стороны высказываний американского лидера Джо Байдена о распечатывание нефтяных запасов стран-потребителей и вводящихся локдаунов, к примеру в Чехии с 22 ноября вводится.