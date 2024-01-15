А тем временем из Европы внезапно прилетел Америке бунтарский привет! Решительные слова вице-спикера парламента Словакии Любоша Блахи прозвучали в Telegram-канале, где он высказал свое противостояние американскому послу и его призыву осудить Россию.
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