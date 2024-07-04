Защита генерала Попова просит возбудить дело о госизмене из-за обвинений СБУ

Защита бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в Следственный комитет с просьбой завести дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела на Попова на Украине.
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