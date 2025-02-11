Между Россией и Ираном запускают регулярные морские круизы

Когда в последний раз была возможность просто взять и отправиться из России в Иран по морю? Кажется, такого никогда не происходило! Но вскоре это станет реальностью: уже в 2025 году планируется запуск регулярного морского сообщения между странами, причем не только для грузов, но и для пассажиров.