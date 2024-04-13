«Болонья» не смогла обыграть «Монцу»

«Болонья» упустила шанс приблизиться к «Ювентусу» и включиться в борьбу за третье место. В Болонье, на арене «Ренато д’аль Ара» завершился матч 32-го тура первенства Серии А, в котором «Болонья» принимала «Монцу».
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