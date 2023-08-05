Экс-солистка «Тутси» Настя Крайнова рассказала о поведении Бузовой вне камер

По ее словам, Ольга Бузова «обычная девченка», которая в жизни является спокойной и милой девушкой. Фото: Ольга Бузова/Telegram Экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова рассказала о том, как ведет себя певица Ольга Бузова вне камер и работы.