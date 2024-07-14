НАТО поддерживает киевский режим, чтобы получить доступ к залежам лития в Донбассе. Есть и желание ослабить Россию, при этом стремление и дальше финансировать Украину подталкивает ЕС к «экономическому самоубийству», пишет Global Times.
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