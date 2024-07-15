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Царьград

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Борьба за честь генерала "Спартака": Иван Попов одержал первую знаковую победу

Борьба за честь генерала "Спартака": Иван Попов одержал первую знаковую победу

Военный суд одобрил ходатайство следствия и перевёл генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Новая мера пресечения установлена до 11 октября 2024 года.

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Комментарии
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Виктор Галкин
👍👍👍
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