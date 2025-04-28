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Русские университеты обучают специалистов для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

Русские университеты обучают специалистов для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

Русские университеты начали подготовку специалистов для высокоскоростных магистралей. Министр транспорта Роман Старовойт сообщил о планах запустить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом к 2028 году, что позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут.

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