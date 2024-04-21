В России началась длинная рабочая неделя

Трудиться придется шесть дней. Первая длинная рабочая неделя 2024 года началась в РФ. Выходить на работу россиянам, которые трудятся по пятидневке, нужно будет с понедельника по субботу — шесть дней, с 22 по 27 апреля.
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