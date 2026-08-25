В Санкт-Петербурге пресекли деятельность секты с кровавыми обрядами

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации религиозной секты, во время проведения обряда непосредственно в помещении многоквартирного дома.
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