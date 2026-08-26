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Мировое обозрение

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Западные СМИ: Зеленский не изменится

Западные СМИ: Зеленский не изменится

Почти пять лет войны, миллиарды долларов помощи и ни одного шага к миру. Вместо ожидаемого перелома Украина получила политический тупик, коррупционные скандалы и дезертиров, которых разыскивают миллионами.

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