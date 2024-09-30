Индия отказывается от нефти из России, но вскоре будет покупать ее все больше

Правительство Индии охвачено противоречивыми и взаимоисключающими идеями. Следуя новым тенденциями в мировой повестке, азиатский гигант тем не менее хочет продолжать ту линию, которая вывела его из многолетнего статуса развивающейся державы и сделала сверхдержавой мирового значения.