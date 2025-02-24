РИА «Новости»: ВСУ предлагали жителям курских сел уехать в Сумы

Украинские боевики не позволяли мирным жителям эвакуироваться после нападения на Курскую область. Они пытались вывезти их в Сумскую область, рассказала жительница Суджанского района на опросе у военных следователей, сообщило РИА «Новости».
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