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Царьград

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Кравцов: До 2030 года построим 100 школ и 150 детских садов

Кравцов: До 2030 года построим 100 школ и 150 детских садов

Министр Сергей Кравцов объявил о планах построить до 2030 года 100 новых школ и 150 детских садов в России, а также провести масштабный ремонт образовательных учреждений.

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