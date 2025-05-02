В Курской области рассказали о мошеннической схеме с фейковой матпомощью

Администрация Курской области в пятницу, 2 мая, предупредили о новой мошеннической схеме с фейковыми новостями в мессенджерах о выделении дополнительной материальной помощи для жителей Курской, Белгородской, Брянской, а также Воронежской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии