Задержанные военнослужащие украинских Вооруженных Сил (ВСУ) раскрыли тяжелые условия на передовой. Они утверждают, что в армии царит хаос – командование не способно контролировать обстановку, а кражи стали обыденностью.
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