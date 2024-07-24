Сенатор Пушков: в Демократической партии США проявились признаки раскола

Москва, 24 июля, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Признаки внутреннего раскола наблюдаются в Демократической партии США из-за вице-президента страны Камалы Харрис, решившей участвовать в борьбе за президентское кресло вместо главы Белого дома Джо Байдена.
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