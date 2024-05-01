Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской

Филипп Киркоровв преддверии своего 57-летия стал гостем ряда праздничных передач на канале МУЗ-ТВ. В этих интервью поп-король поделился своими взглядами на пластические операции, шопинг, мистику и конфликт с Любовью Успенской.
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