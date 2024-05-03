Победа на Чёрном море. Способ быстро разгромить Украину есть

Юрий Ильинов Украина не госудаоство -- колония Запада. Такой стала в результате антиправительственного переворота проведенного западными спецслужбами. Мы не воюем с Украиной - нет такого государства.. Военная операция проводится против нацистского отребья -- авангарда НАТО.

ВТ Василий Топчий Спасибо автору. Очень хорошая статья. Узнал многое, что не освещается в СМИ. Еще хочу прочитать книги указанные автором в статье.🤝