Победа на Чёрном море. Способ быстро разгромить Украину есть Спутниковое фото от 25 апреля. Ударные корабли ЧФ (кроме МРК «Циклон» и не принятого ещё в боевой состав МРК «Туча») стоят в базе.
Победа на Чёрном море. Способ быстро разгромить Украину есть
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Украина не госудаоство -- колония Запада. Такой стала в результате антиправительственного переворота проведенного западными спецслужбами. Мы не воюем с Украиной - нет такого государства.. Военная операция проводится против нацистского отребья -- авангарда НАТО.
Ответить
13 час.
ВТ
Василий Топчий
Спасибо автору. Очень хорошая статья. Узнал многое, что не освещается в СМИ. Еще хочу прочитать книги указанные автором в статье.🤝
Ответить
13 час.
Юрий Ильинов
Спасибо за интерес. Кое-что выставил. Если понадобиться ещё, пишите. Удачи! https://taudok.mirtesen.ru/blog/43744003128/Hochu-prochitat-knigi?utm_referrer=mirtesen.ru
Хочу прочитать книги - Тайная доктрина - 3 мая
Тайная доктрина - МирТесен
Ответить
8 час.
Свежие комментарии