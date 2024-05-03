Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Победа на Чёрном море. Способ быстро разгромить Украину есть

Победа на Чёрном море. Способ быстро разгромить Украину есть

Победа на Чёрном море. Способ быстро разгромить Украину есть Спутниковое фото от 25 апреля. Ударные корабли ЧФ (кроме МРК «Циклон» и не принятого ещё в боевой состав МРК «Туча») стоят в базе.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Украина не госудаоство -- колония Запада. Такой стала в результате антиправительственного переворота проведенного западными спецслужбами. Мы не воюем с Украиной - нет такого государства.. Военная операция проводится против нацистского отребья -- авангарда НАТО.
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13 час.
ВТ
Василий Топчий
Спасибо автору. Очень хорошая статья. Узнал многое, что не освещается в СМИ. Еще хочу прочитать книги указанные автором в статье.🤝
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13 час.
Юрий Ильинов
Спасибо за интерес. Кое-что выставил. Если понадобиться ещё, пишите. Удачи!       https://taudok.mirtesen.ru/blog/43744003128/Hochu-prochitat-knigi?utm_referrer=mirtesen.ru
Хочу прочитать книги - Тайная доктрина - 3 мая
Тайная доктрина - МирТесен
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8 час.

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