2 марта 2022 года армия России освободила Херсон.Фото: t.me/SALDO_VGAСейчас складывается благоприятная военно-политическая ситуация для повторного взятия под контроль Херсона и правобережья Днепра, заявил в воскресенье, 2 марта, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале.
Сальдо отметил благоприятную ситуацию для освобождения Херсона
Комментарии
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Нина Потоловских
Нечего было идти на поводу и отступить от границ ... Устроили переговоры , дали время вооружить нацистов, Дальше больше -ПОЗВОЛИЛИ ЗАХВАТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ КУРСКОЙ ОБЛ. И никто за это не ответил. министр ходит сейчас в пиджаке и опять заседает в комиссиях, СИДЕТЬ ЕМУ НАДО В ТЮРЬМЕ НА ОСОБО СТРОГОМ РЕЖИМЕ.
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