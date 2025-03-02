Сальдо отметил благоприятную ситуацию для освобождения Херсона

Нина Потоловских

Нечего было идти на поводу и отступить от границ ... Устроили переговоры , дали время вооружить нацистов, Дальше больше -ПОЗВОЛИЛИ ЗАХВАТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ КУРСКОЙ ОБЛ. И никто за это не ответил. министр ходит сейчас в пиджаке и опять заседает в комиссиях, СИДЕТЬ ЕМУ НАДО В ТЮРЬМЕ НА ОСОБО СТРОГОМ РЕЖИМЕ.