Дан старт последней распродаже Украины

Вера Мельник 27 июля 2024 г. После того как Киеву удалось договориться с кредиторами о реструктуризации выплат по кредитным обязательствам украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил – в стране восстановлена «долговая устойчивость» и угроза дефолта миновала.