Банк заблокировал перевод: причины, что делать и можно ли получить компенсацию

Первый пик блокировки карт пришелся на 2018-2020 годы, после чего процесс немного поутих. С 2025 года количество блокировок снова стало расти, а с сентября 2026 года Банк России увеличил контроль за всеми операциями, которые производят граждане со своих личных банковских карт, согласно поправкам в законе № 210-ФЗ [1] .