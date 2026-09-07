НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

29 подписчиков

Банк заблокировал перевод: причины, что делать и можно ли получить компенсацию

Первый пик блокировки карт пришелся на 2018-2020 годы, после чего процесс немного поутих. С 2025 года количество блокировок снова стало расти, а с сентября 2026 года Банк России увеличил контроль за всеми операциями, которые производят граждане со своих личных банковских карт, согласно поправкам в законе № 210-ФЗ [1] .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым