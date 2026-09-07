Банк заблокировал перевод: причины, что делать и можно ли получить компенсацию

Первый пик блокировки карт пришелся на 2018-2020 годы, после чего процесс немного поутих. С 2025 года количество блокировок снова стало расти, а с сентября 2026 года Банк России увеличил контроль за всеми операциями, которые производят граждане со своих личных банковских карт, согласно поправкам в законе № 210-ФЗ [1] .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
- Средняя зарплата ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым