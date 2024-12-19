В Финляндии задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет

Воздушное судно вылетело из Литвы в Псков, а его маршрут пролегал через территорию Латвии В аэропорту Хельсинки финские чиновники задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет Beechcraft, заподозрив пилота в обходе санкций из-за маршрута.
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