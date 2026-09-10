Андрей Луговой предупредил о возможных провокациях украинских спецслужб против британских дипломатов в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Эстонии М...
- Ирина Яровая: Гос...
- Володин: необходи...
Британцы злобные уроды, с воспалённым мозгом, если они хотят войны, то они её получат на своей территории и думаю, что на карте мира такого острова больше не будет. Жалеть гоблинов никто не станет, главные провокаторы на нашей планете это Британия и она уже всех достала своими кознями.