Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Урановая ловушка захлопнулась, и ЕС вновь оказался зависим от России.

Урановая ловушка захлопнулась, и ЕС вновь оказался зависим от России.

Фото: сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев Европейский союз, сокративший закупки российских нефти и газа, столкнулся с новой энергетической уязвимостью.

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