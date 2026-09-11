Урановая ловушка захлопнулась, и ЕС вновь оказался зависим от России.

Фото: сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев Европейский союз, сокративший закупки российских нефти и газа, столкнулся с новой энергетической уязвимостью.
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Вот и ЛАДУШКИ ...!!! 👍