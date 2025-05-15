NBC: DOGE и Маск недооценили размах хищений бюджетных средств в США

Департамент государственной эффективности США (DOGE), который стал детищем миллиардера Илона Маск, оставляет без внимания главные угрозы федеральному бюджету, сосредотачиваясь на второстепенных или незначительных.
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