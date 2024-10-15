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Закон и Порядок

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В России могут запретить выступление животных в цирках

В России могут запретить выступление животных в цирках

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, запрещающий использовать животных в цирках. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

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Комментарии
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В
Василий
Забавно, сколько же здесь &quot;защитников&quot; животных активно выступающих за использование их в цирках. А сами они готовы за пайку и побои выступать на потеху зевакам?
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2 час.
SvetLana
Давно пора!!! Двуногие пусть скачут, прыгают и веселят себе подобных! Научить медведя кататься на велосипеде и напялить на него коньки может только больной на всю бошку нелюдь! К собакам то не научились обращаться нормально, эвтаназия у них «гуманная»! А тут они диких зверей для своих хотелок эксплуатируют! ЗАПРЕТИТЬ ОДНОЗНАЧНО!!! И ОТ СОБАК ОТВЯЖИТЕСЬ ЖИВОДЕРЫ!!!
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1 час.
Александр Конкин
Почему ГД принимает только идиотские Законы? Может пора их проверять на профпригодность?
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1 час.

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