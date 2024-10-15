В России могут запретить выступление животных в цирках

Забавно, сколько же здесь "защитников" животных активно выступающих за использование их в цирках. А сами они готовы за пайку и побои выступать на потеху зевакам?

SvetLana

Давно пора!!! Двуногие пусть скачут, прыгают и веселят себе подобных! Научить медведя кататься на велосипеде и напялить на него коньки может только больной на всю бошку нелюдь! К собакам то не научились обращаться нормально, эвтаназия у них «гуманная»! А тут они диких зверей для своих хотелок эксплуатируют! ЗАПРЕТИТЬ ОДНОЗНАЧНО!!! И ОТ СОБАК ОТВЯЖИТЕСЬ ЖИВОДЕРЫ!!!