"Миссия Эффективность": Volkswagen представил "самый эффективный" электромобиль в мире

Электромобиль пока находится на стадии прототипа, но он близок к переходу в серию (Near-production). В пресс-релизе его называют не иначе как "Mission Efficiency" – "Миссия Эффективность".
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