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RWE увеличила долю в немецком операторе электросетей Amprion

RWE увеличила долю в немецком операторе электросетей Amprion

Немецкая энергетическая компания RWE приобрела еще 3% акций холдинга M31, которому принадлежит около 75% оператора немецкой высоковольтной сети Amprion.

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