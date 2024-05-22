Lisk планирует использовать свой блокчейн в здравоохранении

Lisk предлагает инструменты для разработки децентрализованных приложений на своем блокчейне, которые решать проблем в сфере здравоохранения: Безопасного обмена медицинскими данными Контроля пациентов над личной информацией Снижения количества медицинских ошибок Контроль над медпрепаратами Снижение расходов на здравоохранение Специализированные смарт-контракты можно будет выпустить с помощью Lisk SDK для здравоохранения.